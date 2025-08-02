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القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة

12:25 م السبت 02 أغسطس 2025
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    البلوجر سوزي الأردنية
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كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" داخل محل إقامتها بمنطقة القاهرة الجديدة، على خلفية بلاغات تم تقديمها ضدها تتعلق بالمحتوى الذي تنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تلقت الجهات المختصة عددًا من البلاغات التي تتهم البلوجر ببث محتوى يخالف القيم والتقاليد العامة، وتحركت قوة أمنية إلى مكان سكنها، حيث تم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سوزي سوزي الأردنية البلوجر منصات التواصل الاجتماعي النيابة العامة
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