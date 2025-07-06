كتب – رمضان يونس:

تستمع جهات التحقيق بنيابة الجيزة الجزئية، لأقوال "علي"، طالب بالثانوي التجاري، ضحية التعدي من قِبل 3 بلطجية بأسلحة بيضاء "سنج"، بأحد شوارع المنطقة الشعبية بالجيزة، وذلك عقب رفضه إعطاءهم مبالغ مالية كانت بحوزته.

وقال المحامي شريف الكاشف، دفاع الطالب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن موكله "علي فاروق" تعرض لاعتداء وحشي بالأسلحة البيضاء من قِبل 3 أشخاص وهم: "ع.ه"، و"س.ط"، و"أ.ن"، موضحًا أنهم جيرانه، واتهمهم بمحاولة قتله عمدًا، أثناء سيره يوم الخميس الماضي بأحد شوارع الجيزة أمام منزل والدته بشارع خوفو.

وأوضح "الكاشف" أن المتهمين شاهدوا موكله صباح يوم الواقعة، في حوالي السابعة صباحًا، وبحوزته مبلغ 3000 جنيه خاص بوالدته، فتتبعوا خط سيره، ولدى وصوله إلى مكان الواقعة، طالبوه بدفع "إتاوة"، لكنه رفض، فاعتدوا عليه بالسنج، محدثين به إصابات طعنية وقطعية خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف "الكاشف" أنه سيطلب من جهات التحقيق عرض موكله على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وبيان الإصابات التي لحقت به.

ومن جانبه، قال الطالب "علي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "اللي حصل معايا إني كنت راجع ومعايا فلوس والدتي، فقابلوني الثلاثة اللي في الفيديو، واعتدوا عليّ علشان رفضت أديهم إتاوة 100 جنيه. فجأة طلعوا السنج اللي معاهم وضربوني في رجليا وإيديا، وكان واحد منهم هيضربني في وشي، حاولت أصد الضربة بإيدي، لقيت صباعي طار قدام عيني، وخدوا فلوسي والساعة وجريوا".