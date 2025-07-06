قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائقي "التريلات" الثلاثة المتهورين في أكتوبر
04:40 م الأحد 06 يوليه 2025
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كتب- أحمد أبو النجا:
أمرت النيابة العامة، بحبس قائدي ثلاث سيارات نقل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسير بطريق محور 26 يوليو بسرعة فائقة وبدون لوحات معدنية، وتعمد أحدهم الاصطدام بمركبة أحد المواطنين أثناء سيرها، ما أسفر عن إتلاف مرآتها الجانبية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه يأتي هذا القرار في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وزارة الداخلية من مقطع مصور أظهر قيادة ثلاث سيارات نقل بسرعة مفرطة، ودون لوحات معدنية، وقيام قائد إحداها بصدم مركبة مواطن عمدًا، أثناء سيره بالطريق.
وقد أجرت الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها. وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستدعت مالك السيارة المتضررة، الذي أكد الواقعة وقدَّم مقطعًا مصورًا وثَّقه عبر هاتفه المحمول.
وخلال استجواب المتهمين، أقر المتهم الأول بقيادته السيارة دون رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وتحت تأثير مخدر الحشيش، متعمدًا صدم مركبة المجني عليه. كما أقر المتهمان الآخران بقيادة مركبات دون لوحات معدنية، ودون تراخيص قيادة، وبسرعة بالغة، ما عرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.
وقد أمرت النيابة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتحليل تعاطي المواد المخدرة، بعد أن أثبت تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المتهم الأول لمخدر الحشيش. كما كلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة مجددًا مضيها قدمًا في مواجهة كل صور الخروج على القانون، خاصة الأفعال التي تهدد سلامة الطرق وأمن المواطنين، مشددةً على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة في مثل هذه الوقائع، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
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