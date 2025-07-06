كتب- صابر المحلاوي:

في مرافعة تاريخية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، طالبت النيابة العامة، اليوم، بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقًا، على المتهم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، وذلك لاتهامه بقتل ثلاث ضحايا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.

استهل ممثل النيابة العامة مرافعته، التي نُشرت على صفحة النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوصف المتهم بأنه لم يولد مجرمًا، ولكن نفسه احتوت على "بذرة شيطانية" نمت في الظل لتُثمر عنفًا ودمًا وخرابًا. وأوضح أن المتهم، الذي درس القانون والشريعة، لم يكن محاميًا يحمل رسالة العدل، بل استخدم القانون "كسكين لا كميزان"، ليصطاد فرائسه ويهتك أعراضهم ويستحل دماءهم وأموالهم.

وتناولت المرافعة تفاصيل الجرائم البشعة التي ارتكبها المتهم على مدار ثلاث سنوات، بدءًا من قتله لصديقه "محمد إبراهيم عدس" بعد أن وثق به، ثم زوجته "منى فوزي"، التي ارتبط بها عرفيًا وتخلّص منها خنقًا بعد عامين ليستولي على أموالها، وصولًا إلى ضحيته الثالثة، السيدة المسنة "تركية عبد العزيز"، التي استدرجها وقتلها خنقًا بنفس الطريقة البشعة ودفنها في نفس الحفرة فوق جثمان زوجته.

وأكدت النيابة أن المتهم استحال إلى "آلة سلب وقتل مستعرة، لا يطفئ نار غيّه شيء، ولا يشبع مهما غنم"، مشيرة إلى أنه خطط لجرائمه بدم بارد وبتصميم مسبق، مستغلًا ثقة ضحاياه به.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على أن المتهم لم يرتكب جريمة واحدة، بل ثلاث جرائم قتل مكتملة الأركان، وأن خطورته الإجرامية "لا علاج لها إلا بانتزاعها من جذورها".

وطالبت النيابة، باسم المجتمع والأرواح التي أُزهقت، بالقصاص العادل وتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، ليكون عبرةً لمن تسوّل له نفسه استباحة الدماء وانتهاك الحرمات، وليتطهّر منه المجتمع.