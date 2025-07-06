كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيارتان (ربع نقل – ميكروباص) ومركبة "تروسيكل"، يقوم مستقلوها بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين إحداهما منتهية التراخيص، ومركبة التروسيكل بدون لوحات معدنية، وضبط قائديها ومستقليها (عددهم 9 أشخاص – جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة)، وبحوزة اثنين منهم الأسلحة البيضاء الظاهرة بمقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك خلال الاحتفال بعرس أحدهم.

تم التحفظ على المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



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