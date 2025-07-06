إعلان

سيدة تتهم سائقًا بفعل خادش للحياء أثناء توصيلها.. والداخلية تكشف التفاصيل

01:28 م الأحد 06 يوليه 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال سيدة السيارة بصحبته في محافظة القاهرة، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية، تتضرر فيه من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة بمنطقة مصر الجديدة.
بالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية قائد سيارة إحدى شركات النقل الذكي أفعال خادشة للحياء سيدة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر