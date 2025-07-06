كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال سيدة السيارة بصحبته في محافظة القاهرة، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية، تتضرر فيه من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة بمنطقة مصر الجديدة.

بالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.