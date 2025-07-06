كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن تحرير 73.704 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بشكل مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وعيوب في الأمن والمتانة.

وفي إطار حملات الكشف على متعاطي المواد المخدرة بين السائقين، تم فحص 355 سائقًا، وتبيّن إيجابية 48 حالة تعاطٍ.

كما تم ضبط 36 محكومًا عليه بإجمالي 136 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 7 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات.