الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 3643 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المُكبرة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها وضبط مرتكبيها.

وخلال 24 ساعة، حققت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبطت 1214 قضية متنوعة خلال حملات استهدفت مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، و3643 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبطت 440 قضية في مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المُوسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وتحقيق الأمن العام.