ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص بالقاهرة للنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم استغل رغبة بعض المواطنين في استكمال دراستهم بالخارج، وادعى كذبًا حصوله على وكالة رسمية من جامعات أجنبية، مروجًا لنشاطه الإجرامي عبر شبكة الإنترنت.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الكيان غير المرخص، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى عدد من المطبوعات الدعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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