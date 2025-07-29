سيارة طائشة تقتل أمًا وتصيب زوجها وطفلها في المقطم (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة ربة منزل إثر حادث سير بمنطقة المقطم بالقاهرة، وفرار مرتكب الواقعة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وعدد من المصابين. وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة لا يحمل رخصة قيادة، وتفوح من فمه رائحة مواد كحولية، وتم ضبطه في حينه.

وأسفر الحادث عن اصطدام السيارة بدراجة نارية كان يستقلها رجل وزوجته وطفلهما، ما أدى إلى وفاة الزوجة وإصابة الزوج والطفل، ثم اصطدمت السيارة ذاتها بسيارة متوقفة، مما تسبب في اندفاعها واصطدامها بأربعة أشخاص كانوا يقفون أمامها، وأسفر ذلك عن إصابتهم بإصابات متفرقة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

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