كتب- أحمد أبو النجا:

نظّمت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان: "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشارة بريهان محسن – رئيس وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وبمشاركة أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، رحّبت المستشارة بريهان محسن بالحضور، ناقلةً تحيات المستشار رئيس الهيئة، ومؤكدة على أهمية الورشة في تسليط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم التي تمس حقوق الإنسان محليًا ودوليًا، وعلى التزام النيابة الإدارية بدورها التوعوي والتدريبي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.

وألقى المستشار حسام صادق – مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، كلمة أكد فيها التزام الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير التشريعات الوطنية وتكثيف برامج التدريب والتوعية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

وفي كلمتها، أشادت السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعقد مثل هذه الفعاليات، مؤكدة أن الجريمة أصبحت تأخذ أشكالًا متعددة مع تطور الوسائل التكنولوجية، وشددت على أهمية رفع الوعي القضائي والمجتمعي بخطورة هذه الجرائم العابرة للحدود.

البرنامج التدريبي للورشة تضمن: "دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" – السفيرة نائلة جبر.، و"الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – تطبيقات عملية" – المستشار د. أشرف هلال، رئيس محكمة استئناف القاهرة، و"دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" – المستشار أمير نوار، المحامي العام بالتفتيش القضائي، و"دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" – المستشار د. أيمن فخر، عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وفي ختام الفعالية، قامت المستشارة بريهان محسن بإهداء درع الوحدة التذكاري للسادة المحاضرين، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم المثمر في هذا الملف الحيوي.

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