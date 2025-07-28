كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمَّن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على سيدة بمحافظة القليوبية، أثناء استقلالها مركبة "توك توك".

وبالفحص، تبيَّن أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى يوم 2 فبراير الماضي، حيث ورد بلاغ لمركز شرطة قليوب من سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم، تتهم فيه زوجها (يعمل حدادًا) بالتعدي عليها بالضرب، وإلقاء مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط شخصين (مقيمان بمحافظتي القاهرة ودمياط) أعادا نشر المقطع القديم، مع الإيحاء بأنه حديث وأن الواقعة وقعت بمحافظة دمياط، وذلك عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وقد أقرا بذلك خلال مواجهتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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