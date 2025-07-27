مشادة بين شقيقة منة عرفة وطليقها داخل نادٍ بأكتوبر بسبب "الرؤية"

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة التحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، داخل أحد الأندية الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر، على خلفية خلافات متعلقة بحق رؤية الأطفال.

وكان قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع مشادة كلامية بين "رانيا"، شقيقة الفنانة منة عرفة، وطليقها، وذلك أثناء وجود الطرفين داخل نادٍ اجتماعي شهير، حيث حضرت الأم لرؤية أبنائها، في إطار ترتيبات الرؤية القانونية، نظرًا لأن الحضانة في حوزة الأب.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت عندما قدّمت الأم هدايا لأطفالها داخل النادي، وهو ما قابله طليقها برفض شديد، تطور إلى تحطيم الهدايا ووقوع مشادة كلامية بين الطرفين، تدخل على إثرها المتواجدون لفض الاشتباك.

وعقب انتقال قوة أمنية من قسم الشرطة، تم التحفظ على الطرفين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل مباحث أكتوبر فحص البلاغ وسماع أقوال الطرفين والشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.