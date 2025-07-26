كتب- علاء عمران:

واصلت قطاعات الأحوال المدنية جهودها الميدانية المكثفة، من خلال الدفع بالقوافل الفنية واللوجستية المتنقلة، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بعدد من المحافظات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، وخاصة الأوراق الثبوتية.

وشملت المحافظات التي انتشرت بها القوافل: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، وأسفرت جهودها عن استخراج 8325 بطاقة رقم قومي و36639 مستندًا مميكنًا، خلال فترة وجيزة، وسط ترحيب وتفاعل كبير من المواطنين.

وحرصًا من القطاع على تلبية الاحتياجات العاجلة، تم تخصيص أرقام مختصرة للتواصل الجماهيري، حيث تلقى القطاع اتصالات عبر الرقم 15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وأسفر ذلك عن استخراج وتوصيل 858 بطاقة رقم قومي و252 مستندًا مميكنًا للمواطنين في أماكن تواجدهم.

كما تم تسيير 51 مأمورية منزلية للحالات الإنسانية، من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، لتجديد بطاقاتهم وتسليمها لهم في مقار إقامتهم أو المستشفيات، في بادرة إنسانية تؤكد حرص الوزارة على احترام حقوق الإنسان وتوفير أقصى درجات الرعاية.

وامتدت الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتجديد البطاقات لـ 173 مواطنًا ومواطنة من العاملين والمترددين على هذه المواقع الحيوية.

وفي سياق متصل، استمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن و"قادرون باختلاف"، حيث تم إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 350 مواطنًا ومواطنة من الفئات المذكورة، في أجواء تتسم بالتقدير الكامل لاحتياجاتهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار العمل بهذه الآلية الميدانية والإنسانية، باعتبارها ركيزة جوهرية ضمن منظومة العمل الشرطي المعاصرة، ومظهرًا من مظاهر حرصها على تقديم الخدمات الجماهيرية بأسلوب متطور وإنساني يلبّي تطلعات المواطنين.



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