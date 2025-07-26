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"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

01:09 م السبت 26 يوليه 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

أظهرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 296 قضية مخدرات، و127 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83528 حكم قضائى متنوع،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية. يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.

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