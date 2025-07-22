كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز زوجة شقيقه وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة، صوّرها لها خلسة، عقب إقامة علاقة غير شرعية معها خلال سفر الزوج إلى الخارج.

كانت النيابة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى "ن. و"، 26 عامًا، تتهم فيه شقيق زوجها بابتزازها، بعدما أقامت علاقة غير شرعية معه أثناء سفر زوجها إلى ليبيا، وقام بتصويرها دون علمها، مهددًا إياها بنشر الفيديوهات الخاصة بها.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها، التي أكدت أنها أنهت العلاقة مع المتهم، فبدأ في تهديدها والتلويح بفضحها قائلًا:

"يا نكمل يا أفضحك"، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي لحمايتها.

وكلفت النيابة مباحث الطالبية بسرعة ضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه تفصيلًا.

كما أمرت النيابة بعرض الفيديوهات على الجهات الفنية لفحصها، والتحفظ على الهاتف المستخدم، وقررت حبس المتهم مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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