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شهادات مضروبة ودورات وهمية.. الأمن يسقط نصاب التعليم المزيف بالجيزة

01:15 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم كان يروج لمنح شهادات ودبلومات ودورات تدريبية مزيفة في عدة مجالات، زاعمًا أنها تؤهل الحاصلين عليها للعمل في مؤسسات وشركات كبرى، مقابل تحصيل مبالغ مالية من الضحايا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان غير المرخص، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، فضلًا عن مطبوعات دعائية.

وبمواجهته، أقر بممارسته النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفة.

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شهادات مضروبة دورات وهمية الأمن يسقط نصاب التعليم المزيف
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