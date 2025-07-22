كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 286 قضية مخدرات بحوزة 321 متهمًا، شملت كميات متنوعة من المواد المخدرة، أبرزها: أكثر من 183 كيلوجرامًا من الحشيش، و33 كيلوجرامًا من البانجو، و14 كيلوجرامًا من الهيروين، وبالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة

كما تم ضبط 172 قطعة سلاح ناري، و247 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب تنفيذ 84,109 أحكام قضائية متنوعة، من بينها:352 حكم جناية، و40.495 حكم غرامة.

وتم أيضًا ضبط تشكيل عصابي، و3 متهمين هاربين، و16 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21.822 مخالفة مرورية.

كما أسفرت حملات فحص السائقين على الطرق السريعة عن الكشف على 62 سائقًا، وتبيّن أن 11 منهم جاءت نتائجهم إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع.