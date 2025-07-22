إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم

11:29 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

شرطة التموين - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، بهدف ضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 8 أطنان من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض، بحوزة عدد من أصحاب المخابز السياحية الحرة والمدعمة، المتورطين في الاستيلاء على الدعم وطرحه في السوق السوداء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور التلاعب في أسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بما يضمن حماية جمهور المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة التموين ضبط 8 أطنان دقيق وزارة الداخلية قطاع الأمن العام شرطة التموين والتجارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحت الـ 49 جنيها.. هبوط مفاجئ في سعر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة