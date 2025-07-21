مشهد صادم.. شخص يهاجم جيرانه بكلب شرس والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يصطحب كلبًا ويمارس أعمال البلطجة بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأن الكلب الذي كان بحوزته مملوك له. وبمواجهته، أقر بحدوث مشاجرة يوم 12 من الشهر الجاري مع أحد جيرانه على خلفية خلافات بينهما، دون وقوع إصابات، وهي الواقعة التي تم تصويرها في المقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة، حفاظًا على السلامة العامة.