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فيديو يفضح تاجر مخدرات ونجله بالبحيرة.. والداخلية تتحرك

12:53 م الإثنين 21 يوليه 2025

المتهمين

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، ويمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع نجله، الذي تبين أيضًا أنه مسجل جنائيًا.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى بندقية خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية المواد المخدرة مركز شرطة بدر
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