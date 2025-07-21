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ضبط 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار

10:55 ص الإثنين 21 يوليو 2025

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت على مدى الـ 24 ساعة الماضية - بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 10 أطنان مهربا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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دقيق وزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة
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