تأجيل محاكمة 7 متهمين في "خلية داعش عين شمس" لـ17 أغسطس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 267 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش عين شمس"، لجلسة 17 أغسطس المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الرابع حتى السابع انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأسندت جهات التحقيق إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، واستخدام تطبيق "تليجرام" في تبادل الرسائل والتكليفات التنظيمية.

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