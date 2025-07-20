تأجيل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة" لـ17 أغسطس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 17 أغسطس، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولّوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. كما شارك المتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين، والتاسع والثلاثين، في أنشطة الجماعة.

ووجهت جهات التحقيق إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب. كما أسندت إلى المتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين تهمة ارتكاب عمل إرهابي، تمثل في شراء العملات الأجنبية من خارج السوق المصرفي الرسمي، سواء من داخل البلاد أو خارجها، بقصد الإخلال بالنظام العام، والإضرار بالموارد الاقتصادية للدولة، وحجب دخول العملات الأجنبية، ما تسبب في خفض احتياطي البلاد، والإضرار بالنظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

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