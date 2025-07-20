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"توك توك" يصطدم بسيارة ويتسبب في أزمة بمدينة نصر | فيديو

03:40 م الأحد 20 يوليو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي مستقلي مركبة "توك توك" بالسب على قائد سيارة، إثر خلاف بينهم حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص، وبسؤال القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة القسم)، قرر أنه أثناء سيره بسيارته بدائرة القسم، اصطدمت به مركبة "توك توك"، فحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية، قام على إثرها الأخير وآخر كان برفقته بالتعدي عليه بالسب.

وبإجراء التحريات، أمكن ضبط المركبة ومستقليها (شخصان – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

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