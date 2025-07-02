القبض على 4 متهمين بإصابة فتاتين أثناء خروجهما من حفل بأكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتسبب في إصابة فتاتين خلال مضايقتهما أثناء خروجهما من حفل بمدينة 6 أكتوبر.

وورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة فتاتين بمنطقة وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن عددًا من الأشخاص ضايقوا فتاتين أثناء خروجهما من حفل، وأثناء محاولة الفتاتين الهرب تعرضتا للإصابة.

ألقى رجال المباحث القبض على 4 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.