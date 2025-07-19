كتب- أحمد عادل:

نشرت البلوجر هدير عبدالرازق، عبر صفحتها، فيديو وثق لحظة القبض عليها، على خلفية نشرها فيديو يظهر اعتداء طليقها عليها بالضرب والسحل في إحدى الشقق.

وظهرت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة القبض عليها باكية، قائلة "انا مش هفتح الباب لحد.. هو مين المفروض يتقبض عليه"

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي الأخير عليها بالضرب والسحل داخل شقة.

وفي وقت سابق، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، تقدم بلاغ رسمي ضدها يتهمها باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، وقامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاته وبعض الأجهزة الخاصة به.