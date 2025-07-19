دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن في البدرشين

كتب– علاء عمران:



تمكَّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أجهزة كهربائية بمساحة 1200 متر مربع بمنطقة أبو صير، التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين، دون وقوع إصابات.



وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث باشر رجال الإطفاء أعمال السيطرة والتبريد لمنع تجدد النيران، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معلومة حتى الآن.



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المخزن، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، تبعتها تعزيزات إضافية، حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



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