إعلان

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن في البدرشين

04:32 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    6حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
  • عرض 9 صورة
    حريق مخزن في البدرشين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب– علاء عمران:


تمكَّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أجهزة كهربائية بمساحة 1200 متر مربع بمنطقة أبو صير، التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين، دون وقوع إصابات.


وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث باشر رجال الإطفاء أعمال السيطرة والتبريد لمنع تجدد النيران، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معلومة حتى الآن.


وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المخزن، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، تبعتها تعزيزات إضافية، حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


اقرأ أيضا:

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين

فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن البدرشين مخزن أجهزة كهربائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العبارات لم تُوجه بغرض الإساءة.. حيثيات براءة محمد سامي من تهمة سب وقذف عفاف شعيب | مستند

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.. بنوك عالمية تتوقع خفض مصر الفائدة 4% آخرين في 2025