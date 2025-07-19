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مشهد صادم | طفل يقود سيارة نقل ثقيل على طريق كفر الشيخ.. والداخلية تتحرك فورًا

02:06 م السبت 19 يوليو 2025

المتهم

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كتب– أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة نقل ثقيل بطريق (كفر الشيخ/ بلطيم)، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، وأن قائدها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا. كما تم ضبط الطفل ووالده "مالك السيارة"، ويقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطفل ووالده.


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وزارة الداخلية كفر الشيخ طفل يقود سيارة
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