كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المنافذ الجمركية بالجمهورية.

تمكنت الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط قضيتين في مجال تهريب البضائع، إلى جانب ضبط (2,565) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 35 قضية في مجال الأمن العام، فضلًا عن تنفيذ (218) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على كافة المنافذ الحدودية في إطار خطة شاملة لإحكام السيطرة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



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