فيديو مثير للجدل.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على طفل العسلية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالاعتداء بالضرب على طفل يبيع الحلوى بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية الطفل المشار إليه (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية).

وباستدعائه، حضر رفقة والده، والذي أفاد بأنه أثناء قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص (كان يستقل سيارة ملاكي) قام الأخير بنهره والاعتداء عليه بالضرب، دون أن يُحدث به إصابات.

تم تحديد وضبط قائد السيارة (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، معللًا ذلك بقيام الطفل بالطرق المتكرر على زجاج سيارته والإلحاح عليه لشراء الحلوى، ما أثار ضيقه وانفعاله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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