كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مصنع كيماويات بمدينة بدر نطاق محافظة القاهرة اليوم الجمعة.

الفحص المبدئي أثبت أن حرقًا ضخمًا شبَّ داخل مصنع كيماويات بمنطقة المصانع مكون من ٣ طوابق والحريق بالدور الأرضي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق مع إجلاء 10 مصابين -6 حالات اختناق ومجند بحروق- للعلاج.