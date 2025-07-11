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10 حالات اختناق وسط الجحيم.. اللقطات الأولى لحريق مصنع كيمياويات بمدينة بدر

09:10 م الجمعة 11 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل مصنع بمدينة بدر
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل مصنع بمدينة بدر
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل داخل مصنع بمدينة بدر
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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مصنع كيماويات بمدينة بدر نطاق محافظة القاهرة اليوم الجمعة.

الفحص المبدئي أثبت أن حرقًا ضخمًا شبَّ داخل مصنع كيماويات بمنطقة المصانع مكون من ٣ طوابق والحريق بالدور الأرضي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق مع إجلاء 10 مصابين -6 حالات اختناق ومجند بحروق- للعلاج.

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