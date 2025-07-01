عاتبوه على السرعة الزائدة.. عاطل يفتح النار على أهالي سمنود

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى أطلق خلاله شخص عيارًا ناريا فى الهواء وروع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضي تبلغ لمركز شرطة سمنود من أحد الأشخاص بقيام عاطل له معلومات جنائية بقيادة دراجة نارية بالقرية محل إقامتهم بدائرة المركز بسرعة زائدة وحال قيامه والأهالى بمعاتبته على ذلك قام فاعتدى عليه بالسب وأطلق عيارًا ناريًا فى الهواء من سلاح كان بحوزته.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه فى حينه وبصحبته شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش – الدراجة النارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.