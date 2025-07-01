إعلان

عاتبوه على السرعة الزائدة.. عاطل يفتح النار على أهالي سمنود

06:51 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

المتهمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى أطلق خلاله شخص عيارًا ناريا فى الهواء وروع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضي تبلغ لمركز شرطة سمنود من أحد الأشخاص بقيام عاطل له معلومات جنائية بقيادة دراجة نارية بالقرية محل إقامتهم بدائرة المركز بسرعة زائدة وحال قيامه والأهالى بمعاتبته على ذلك قام فاعتدى عليه بالسب وأطلق عيارًا ناريًا فى الهواء من سلاح كان بحوزته.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه فى حينه وبصحبته شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش – الدراجة النارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار سرعة زائدة سمنود الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي