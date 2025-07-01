غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 596 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء أمجد أنور، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 65.599 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 54.047 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1.180 مخالفة لسير المركبات بدون تراخيص، و596 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بشروط التراخيص، والدراجات النارية، والمواقف العشوائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق السلامة على الطرق، وضبط الحركة المرورية على مستوى الجمهورية.