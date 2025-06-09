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الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى | فيديو وصور

04:10 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (3)
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    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (4)
  • عرض 10 صورة
    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (5)
  • عرض 10 صورة
    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (2)
  • عرض 10 صورة
    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (1)
  • عرض 10 صورة
    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (8)
  • عرض 10 صورة
    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (6)
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    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (7)
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    الداخلية تشارك كبار السن الاحتفال بعيد الأضحى (9)
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كتب- علاء عمران:

نظّمت وزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن، بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

فقد تم توجيه عدة مأموريات إلى دور رعاية المسنين، حيث جرى توزيع الهدايا على النزلاء، بالإضافة إلى اصطحابهم إلى نادي الشرطة بالمنيل، حيث أُقيمت عروض فلكلورية وترفيهية شهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور.

كما تابع كبار السن عروضًا قدّمتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، استعرضت خلالها بعضًا من مهامها في حماية نهر النيل. وأُعقبت الفعاليات بجولة نيلية استمتع خلالها الحاضرون بجمال الطبيعة على ضفاف النهر.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز روح المشاركة المجتمعية والمؤازرة في مختلف المناسبات، وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية استحسانًا واسعًا من القائمين على دور الرعاية، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على هذه المبادرة الطيبة.

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وزارة الداخلية عيد الأضحى دعم الفئات الأولى بالرعاية دور رعاية المسنين
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