في ثالث أيام العيد.. رادار السرعة يلتقط 31 ألف مخالفة مرورية

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 37955 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 976 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و31325 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و507 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.