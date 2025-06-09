مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ62 مليون جنيه في قنا

كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة.

معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أفادت بقيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بتكوين بؤر إجرامية بعدة محافظات، تمهيدًا لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والإتجار بها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني في محافظة قنا عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية "قتل"، ومحكوم عليهما بالسجن في جنايتي "مخدرات وسرقة بالإكراه".

كما أسفرت الحملات عن:ضبط باقي المتهمين في تلك البؤر الإجرامية، وضبط أكثر من 111 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بودرة – أيس – هيروين – هيدرو)، و24 ألف قرص مخدر، و9 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – 7 فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 62 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وحماية أمن المواطنين.

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