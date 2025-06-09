سقوط نجم "الإستروكس" في السلام .. 35 كيلو مخدرات في قبضة الأمن

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة.

كانت المعلومات والتحريات، أفادت أن المتهم – عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول – يقوم بجلب كميات من مخدر الاستروكس، تمهيدًا لترويجها في نطاق المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وعُثر بحوزته على35 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الحشيش الصناعي، وسلاح ناري (فرد خرطوش).

وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بممارسته للنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.