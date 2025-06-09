إعلان

"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 33 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

12:32 م الإثنين 09 يونيو 2025

حشيش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملاته الأمنية المكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان
ضبط قضيتين في مجال جلب المواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 6 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو بحوزة متهمين، وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط
ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، تم ضبط 7 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 9 كجم من مخدر البانجو، و11 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص (2 فرد محلي) بحوزة 3 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من النتائج وضبط العناصر الإجرامية.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حشيش أسوان دمياط شابو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة