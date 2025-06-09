"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 33 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملاته الأمنية المكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط قضيتين في مجال جلب المواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 6 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو بحوزة متهمين، وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، تم ضبط 7 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 9 كجم من مخدر البانجو، و11 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص (2 فرد محلي) بحوزة 3 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من النتائج وضبط العناصر الإجرامية.

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