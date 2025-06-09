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بعقارات وسيارات.. ضبط مسجلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

12:02 م الإثنين 09 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمَين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء طابع قانوني عليها، بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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ضبط مسجلين غسل اموال تجارة المخدرات
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