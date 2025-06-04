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تستولي على أموال الشباب.. سقوط 6 شركات وهمية تبيع تأشيرات مزورة عبر فيسبوك بالدقهلية

01:50 م الأربعاء 04 يونيو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، من ضبط 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، تعمل في محافظة الدقهلية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت المعلومات والتحريات أن القائمين على تلك الكيانات الوهمية روّجوا لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين قدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقار الشركات الست، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم: جوازات سفر وصور جوازات لمواطنين، وتأشيرات وعقود عمل مزورة، ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وعدد 3 أكلاشيهات، وإعلانات دعائية للشركات، هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر (تبيّن احتواؤها على أدلة تثبت النشاط الإجرامي).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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