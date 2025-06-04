تديره سيدة.. تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر
كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، سيدة تدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقاهرة.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
كانت المتهمة تقوم بإيهام ضحاياها بمنحهم شهادات ودبلومات في أحد المجالات تُخول لهم الحصول على فرص عمل، على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان التعليمي الوهمي، حيث تمكنت القوات من ضبط المديرة المسؤولة، وعُثر بحوزتها على: عدد من الشهادات المزورة المنسوبة للكيان، واستمارات تسجيل التحاق، وعدد (2) أكلاشيه، ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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