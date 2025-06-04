خدعة "ضباط مزيفين" تكشف نشاطًا مشبوهًا في النقد الأجنبي في الشيخ زايد

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات واقعة سرقة بالإكراه تعرّض لها موظف بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة، على يد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا باستيقافه أثناء قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لعملية سطو من قبل مجهولين يستقلون سيارتين (ميكروباص وملاكي)، حيث استولوا منه على:طبنجة مرخصة، ومبلغ مالي، وهاتفه المحمول، وذلك بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وبالتحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعُثر بحوزتهم على: السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الجريمة، والطبنجة المستولى عليها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم يعملون في تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي، وقد تعرفوا على المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتفاق مسبق لتبديل مبلغ من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، لكنه حضر دون المبلغ المتفق عليه، ما دفعهم لارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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