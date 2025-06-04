مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ11 مليون جنيه في أسيوط

كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة، متخصصًا في السرقة بالإكراه، وتجارة المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية خطرة، سبق اتهامهم في 21 جناية متنوعة تشمل: سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح، مخدرات، واستعمال قوة. كما تبين أن اثنين منهم صادر بحقهما أحكام بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات" و"سلاح"، ومطلوب ضبطهما في جنايتي "سرقة بالإكراه" و"مقاومة سلطات".

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف التشكيل العصابي بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، في نطاق الظهير الصحراوي لإحدى قرى أسيوط، وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الثلاثة، وضُبط بحوزتهم: 25 قطعة سلاح ناري (بينها 8 بنادق آلية و17 بندقية خرطوش)، وكمية كبيرة من مخدري الشابو والحشيش.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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