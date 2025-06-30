زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر بسبب تصادم سيارتين

كتب- علاء عمران:

شهد كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة زحامًا مروريًا كثيفًا، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، مما أدى إلى توقف حركة السيارات في الاتجاه القادم من منطقتي المهندسين والدقي حتى مطلع العجوزة.

كانت غرفة عمليات مرور الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة شخص واحد، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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