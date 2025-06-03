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فيديو مثير للجدل.. "الداخلية" تكشف حقيقة الاعتداء على طفلة بالضرب في الجيزة

03:16 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

حقيقة الاعتداء على طفلة بالضرب في الجيزة

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة بمحافظة الجيزة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما تبيّن أن الطفلة الظاهرة في مقطع الفيديو هي نجلته، وتبلغ من العمر 10 سنوات.
وبمواجهته، أقر بقيامه بالتعدي عليها بالضرب بزعم "تهذيبها"، بدعوى مغادرتها المنزل واللهو لفترات طويلة بعيدًا عنه. وبمناقشة الطفلة، أيدت ما جاء بأقوال والدها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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