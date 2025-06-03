جثتان و3 مصابين في حادث سيارة ربع نقل بطريق الواحات

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالكيلو 150.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل كانت في طريقها إلى الواحات البحرية.

أسفر الحادث عن حالتي وفاة وثلاثة مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.