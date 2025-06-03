كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها:

"بمشاعر تفيض إعزازًا وتقديرًا، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة في العطاء والتضحية والفداء، لنجد في هذا منطلقًا لمواصلة البذل وتقديم كل غالٍ ونفيس لتأمين حاضر الوطن ومستقبله ومكتسباته، وترسيخ دعائم الأمن لينعم الشعب المصري العظيم بالاستقرار.

حفظ الله مصر من كل سوء، وحفظكم قائدًا لمسيرة الوطن. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث الوزير برقيات تهنئة إلى كبار قيادات الدولة، جاء فيها:

رئيس مجلس النواب - المستشار الدكتور حنفي جبالي

"يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أبعث لسيادتكم، والسادة الوكلاء، وأعضاء مجلسكم الموقر، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتي هذه المناسبة العطرة لتكون لنا دافعًا على مواصلة التكامل في الأداء وتضافر الجهود، للمضي بعزيمة لا تلين في قهر الصعاب وتذليل التحديات، في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للأمة المصرية، متسلحين بالمثابرة والإخلاص واليقين.

راجين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسلام على أمتنا العربية والإسلامية.

رئيس مجلس الشيوخ - المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

"بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يُشرفني أن أُعرب لشخصكم الكريم، والسادة الوكلاء، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد.

إن احتفالنا السنوي بهذه المناسبة المباركة يؤكد إيماننا الراسخ بقيم العطاء والتضحية والفداء، ونجد فيها دافعًا لمواصلة التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف، لدفع مسيرة العمل الوطني وبلوغ تطلعات الشعب المصري العظيم.

رئيس مجلس الوزراء - الدكتور مصطفى مدبولي

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

يأتي احتفالنا بهذه المناسبة الغراء لنستقي منها معاني الصبر والعطاء، فداءً لقيم الإيمان والاحتساب، ومنطلقًا للتآزر من أجل دفع مسيرة العمل الوطني، لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو التقدم والتنمية والاستقرار.

ونتوجه إلى المولى – جلّت قدرته – بأن يجعله عيدًا مباركًا، ويعيده علينا وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية باليمن والسلام، ويحفظ بلادنا من كل سوء. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

شيخ الأزهر الشريف - فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

"يسرني وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف، بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بموفور الصحة ودوام التوفيق.

ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة، نتوجه إلى المولى جلّت قدرته أن يحفظ مصرنا من كل سوء، ويجعله عيد خير وسلام وبركة على شعبنا وسائر الأمة العربية والإسلامية.

وليبقى الأزهر الشريف، على مر الزمان، منارة للعلم تهدي القاصدين من شتى أنحاء الأرض إلى علوم الدين الحنيف ووسطيته.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وزير الدفاع والإنتاج الحربي - الفريق أول عبد المجيد صقر

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أبعث لسيادتكم، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

يأتي احتفالنا بهذه المناسبة المباركة كل عام لنستلهم منها معاني الفداء والتضحية والعطاء، ونستخلص منها اليقين الذي يدفعنا نحو إنجاز أهداف المسيرة الوطنية بالتكاتف مع مؤسسات الدولة لتحقيق الرفعة والاستقرار.

لتبقى مصر الكنانة، بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها، عزيزة كريمة آمنة.

رئيس الأركان - الفريق أحمد فتحي خليفة

"يسرني وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نبعث لسيادتكم، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأخلص التهاني وأطيب الأماني.

نستقي من نفحات هذه الأيام المباركة قيم التضحية والفداء، ونؤكد فيها أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف، لدفع مسيرة العمل الوطني نحو بلوغ تطلعات الشعب المصري العظيم.

وزير الأوقاف - الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري

"يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

يُجسد احتفالنا بهذه المناسبة دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ونتوجه إلى الله بأن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، التي لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا.

جعله الله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

مفتي الجمهورية - الأستاذ الدكتور نظير عياد

"بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني.

وبهذه المناسبة المباركة، نتوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يجعله عيد أمن واستقرار على شعب مصر العظيم، وسلام على شعوب الأمة العربية والإسلامية، وأن يسدد جهودكم الوطنية في نشر الفكر المستنير ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

رجال وأفراد الشرطة ووزارة الداخلية

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، والمندوبين، ومعاوني الأمن، والجنود، والخفراء، والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، يسرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التي ترسخ قيم العطاء والتضحية، واليقين في حسن الجزاء من الله، نستمد منها معاني الصبر والاجتهاد، لتكون دافعًا لمواصلة البذل والفداء، وقهر التحديات، ترسيخًا لرفعة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

نسأل الله أن يجعله عيد خير وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، لتبقى مصر دائمًا، بوعده وتضحيات أبنائها، واحة للأمن والاستقرار.

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