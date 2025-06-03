بعد ظهوره في كوتشيلا.. براءة محمد رمضان من تهمة الإساءة للعلم المصري

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، ببراءة الفنان محمد رمضان من الاتهامات الموجهة إليه بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري، على خلفية ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة ومخالفة للذوق العام والقيم الدينية والمجتمعية.

وكان أحد المحامين قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بإهانة العلم المصري والترويج لأفكار هدامة عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي في صحيفة الدعوى إلى أن الفنان ظهر وهو يضع العلم المصري على ظهره أثناء الحفل، كما اتهمه باستخدام رموز تُشير إلى "الماسونية"، في سلوك اعتبره يمثل "تعديًا على الرموز الوطنية، ويُسيء لكرامة الشعب المصري"، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

إلا أن المحكمة انتهت إلى براءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين لها عدم توافر أركان الجريمة.

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