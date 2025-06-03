في حملات على الأسواق.. ضبط 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعَّم للتلاعب بالأسعار
11:44 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025
كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات – التي شُنَّت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية – تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من القضايا في مجال المخابز السياحية، الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعَّم المُهرَّب.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار.
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